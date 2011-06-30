Ранее мыслей о самоубийстве погибшая не высказывала, предсмертных записок не обнаружено.

Петербурженка выпала из окна на Новосмоленской набережной. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась очевидица, которая рассказала, что кто-то выпал из окна. На месте полицейские обнаружили труп 23-летней уроженки Оренбургской области, которая выпала из окна квартиры на 21 этаже.

Опрошен 30-летний сожитель погибшей. Он пояснил, что вечером 29 сентября они отмечали годовщину совместной жизни, распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Около трех ночи 30 сентября в их квартиру позвонили сотрудники полиции, от которых он и узнал о падении возлюбленной. Ранее мыслей о самоубийстве погибшая не высказывала, предсмертных записок не обнаружено.

Ранее 13-летняя мигрантка погибла, выпав из окна многоэтажки в Петербурге.

Фото: Piter.tv