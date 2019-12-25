13-летняя мигрантка погибла, выпав из окна многоэтажки в Петербурге

Девушка приехала в Петербург из Узбекистана учиться.

Вечером 28 сентября под окнами многоэтажки на Индустриальном проспекте нашли тело девушки. По предварительной информации, она выпала из окна на 9 этаже. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Погибшей оказалась 13-летняя гражданка Узбекистана, которая приехала в Петербург учиться. Данных о регистрации на территории города и ЛО нет, на миграционном учете не состояла.

Установлено, что девушка выпала из окна кухни. От полученных трав она скончалась на месте происшествия.

Семья, в которой проживала погибшая, полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Труп направили в морг. Проверку проводят следователи.

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Фото: Piter.TV