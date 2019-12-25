В Петербурге 8-классник умер, надышавшись освежителем воздуха

Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

В Петербурге проводят проверку после внезапной смерти 14-летнего подростка, ученика 8 класса. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело без внешних признаков насильственной смерти нашли в квартире на Белградской улице. Друзья подростка рассказали, что после уроков купили полиэтиленовые пакеты и баллончик освежителя воздуха. Затем они пришли в квартиру погибшего и надышались парами из баллончика. После этого мальчику стало плохо, он упал и потерял сознание.

Подросток проживал в неполной, но благополучной семье. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что в ДТП на Танкистов подросток сломал нос.

Фото: Piter.TV