В Петербурге пенсионер смертельно ранил ножом соседа по коммунальной квартире

Труп потерпевшего нашли в парадной.

В Петербурге задержали 66-летнего мужчину по подозрению в убийстве соседа по коммунальной квартире. Об этом стало известно Piter.TV.

Конфликт произошел 16 февраля в коммунальной квартире на улице Маршала Говорова. Пенсионер, в ходе словесной перепалки, ударил соседа ножом в грудь. Труп потерпевшего нашли в парадной дома с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. На момент конфликта умерший находился в состоянии алкогольного опьянения.

С места происшествия изъяли нож и смывы вещества бурого цвета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали мужчину, зарезавшего знакомых во время пьяной ссоры.

Фото: Piter.TV