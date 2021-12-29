В Ленобласти задержали мужчину, зарезавшего знакомых во время пьяной ссоры

В Выборгском районе Ленобласти расследуют двойное убийство двух местных жителей. Об этом стало известно Piter.TV.
Тела 34-летнего мужчины и 27-летней женщины с множественными ножевыми ранениями нашли в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе в Каменногорске. По подозрению в совершении преступления задержан знакомый умерших. Установлено, что он в состоянии сильного алкогольного опьянения несколько раз ударил их ножом во время ссоры.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.
Ранее мы писали, что безработный нанес смертельный удар в сердце петербурженке на лестничной площадке.
Фото: Piter.TV
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