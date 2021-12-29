В Ленобласти задержали мужчину, зарезавшего знакомых во время пьяной ссоры

Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире.

В Выборгском районе Ленобласти расследуют двойное убийство двух местных жителей. Об этом стало известно Piter.TV.

Тела 34-летнего мужчины и 27-летней женщины с множественными ножевыми ранениями нашли в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе в Каменногорске. По подозрению в совершении преступления задержан знакомый умерших. Установлено, что он в состоянии сильного алкогольного опьянения несколько раз ударил их ножом во время ссоры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Ранее мы писали, что безработный нанес смертельный удар в сердце петербурженке на лестничной площадке.

Фото: Piter.TV