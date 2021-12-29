Безработный нанес смертельный удар в сердце петербурженке на лестничной площадке

В Петербурге задержали 34-летнего безработного мужчину по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом стало известно Piter.TV.
Ссора между женщиной и мужчиной произошла на лестничной площадке в доме на Серебристом бульваре после распития спиртных напитков. Пострадавшая получила смертельный удар в сердце.
Ее госпитализировали в Городскую больницу №3 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева, с проникающим ранением правого желудочка сердца, гемоперекартом в тяжелом состоянии. Спустя время она скончалась.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанного поместили в изолятор.
Ранее в Петербурге сын обнаружил пожилую мать без сознания на полу.
Фото: Piter.TV
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