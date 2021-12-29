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В Петербурге сын обнаружил пожилую мать без сознания на полу
Сегодня, 9:00
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сын обнаружил пожилую мать без сознания на полу

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Женщину госпитализировали с многочисленными травмами головы.

Днем 13 февраля в полицию Петербурга поступило сообщение из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 75-летней женщины с многочисленными травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

Скорую помощь вызвал сын пострадавшей. Он рассказал, что 13 февраля около 7:30 нашел мать без сознания на полу. У пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутричерепную гематому, гематому теменной области слева, параорбитальную гематому слева.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти наткнулся на останки женщины во время катания на снегоходе в лесу.

Фото: Piter.TV

Теги: пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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