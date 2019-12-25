Крановщика строительной компании задержали по подозрению в убийстве петербурженки

Женщину нашли с ножевыми ранениями грудной клетки и левой ноги.

Вечером 15 декабря в Петербурге задержали 52-летнего мужчину, работающего крановщиком в строительной компании. Его подозревают в убийстве 48-летней женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп погибшей нашли в квартире на улице Маршала Блюхера. Женщина с проникающим ранением левой части грудной клетки и резаной раной колена левой ноги лежала в коридоре жилого помещения.

С места происшествия изъяли нож, одежду потерпевшей и следы рук. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что петербуржца, из-за которого мужчина упал с 12 этажа и разбился, арестовали.

Фото: Piter.TV