Алан Хадзиев погиб от ранения, полученного в область сердца.

Убийство бойца MMA в Северной Осетии попало на видео. В социальных сетях распространилась запись с камеры видеонаблюдения, сделанная в ресторане, в котором произошла трагедия. На кадры попал конфликт с участием Алана Хадзиева. В ночь на 23 марта 31-летний спортсмен хотел разнять противников, но получил ножом в сердце.

В полиции уточнили, что неизвестный преступник также нанес ножевое ранение еще одному посетителю заведения. Все пострадавшие были госпитализированы из ресторана, но Хадзиеву врачи не смогли спасти жизнь. По факту произошедшего в регионе возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

Журналисты РЕН ТВ заявили, что следствие считает, что после нападения на бойца ММА родной брат Хадзиева изрезал напавшего на спортсмена и нанес ему смертельные травмы.

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Видео: Соцсети