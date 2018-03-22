Под Гатчиной нашли BMW пропавшей без вести жены предпринимателя

Мужчине поступило сообщение с требованием подготовить 10 млн рублей.

Вечером 3 октября в деревне Большие Колпаны в Гатчинском районе Ленобласти нашли BMW жены предпринимателя, которая пропала без вести. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

35-летняя женщина уехала в неизвестном направлении в период с 23:00 1 октября до 08:30 2 октября. До настоящего времени она не вернулась домой. В полицию обратился 46-летний муж пропавшей, индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что получил в WhatsApp с номера супруги сообщение с требованием подготовить 10 млн рублей.

Как отметили в полиции, пропавшая находится на пятом месяце беременности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Поиски женщины продолжаются.

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Фото: pixabay.com