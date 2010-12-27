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В Красногвардейском районе 22-летний сантехник совратил 12-летнюю девочку
Сегодня, 9:45
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lesjasap
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В Красногвардейском районе 22-летний сантехник совратил 12-летнюю девочку

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Молодой человек почти три года вступал со школьницей в половую связь.

В Красногвардейском районе Петербурга полиция подозревает молодого сантехника в интимной связи с 12-летней девочкой. Сведения о преступном инциденте вскрылись спустя 2,5 года после начала близости несовершеннолетней девочки со взрослыим мужчиной.

Вечером 20 марта в пятую городскую детскую больницу поступила 14-летняя школьница. Восьмиклассницу забрали из квартиры в районе Охта. В течение нескольких лет пострадавшая считалась пропавшей без вести. Она находилась в местном розыске. Медики провели освидетельствование того, что в отношении девочки было совершено сексуальное насилие. По подозрению в педофилии задержан 24-летний специалист управляющей компании. 

По сведениям полиции, с конца 2015 года насильник жил с юной петербурженкой в собственной квартире на Большой Пороховской улице. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. 
 

Теги: большая пороховская улица , изнасилование , красногвардейский район , охта , педофил , педофилия , пропала без вести , сантехник , школьница
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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