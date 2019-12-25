В Пушкинском районе нашли разлагающийся труп с признаками огнестрела

Предварительно сообщается, что мужчину застрелили около недели назад. Подозреваемый задержан.

В среду, 28 сентября, в полицию поступило сообщение о трупном запахе в квартире одного из домов в поселке Ленсоветовский Пушкинского района. Приехавший наряд обнаружил труп неустановленного мужчины в состоянии гнилостного разложения и с признаками насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, в области левого глаза убитого есть сквозное отверстие, предположительно огнестрельное. На месте происшествия был задержан 49-летний мужчина. Предварительно сообщается, что 20 сентября он выстрелил в своего собутыльника в ходе ссоры. На задержанного зарегистрировано одноствольное огнестрельное оружие "Сайга", оно было изъято вместе с 19-ю патронами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина признался в убийстве приятеля в Гатчинском районе.

Фото: Piter.TV