В Волховском районе обнаружили труп пенсионера в крови после ночной потасовки

Соседи слышали из квартиры были с женские крики «Хватит, не бейте его». Также они заметили покинувших место преступления мужчину и женщину.

В четверг, 21 сентября. В экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире дома по Центральной улице в деревне Вындин Остров умер сосед: на лице у мужчины телесные повреждения, подушка в крови. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытию на место происшествия оперативники обнаружили труп 67-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти. По словам соседей, примерно в 1:00 1 сентября из квартиры были слышны женские крики "Хватит, не бейте его". Кроме того, этой же ночью из квартиры выходил неизвестный мужчина, а около 08:00 из окна, расположенного на кухне, вылезала женщина.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается неоднократно судимый 41-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец проведёт 8 лет в колонии за убийство топором жены.

Фото: Piter.TV