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Петербуржца задержали по подозрению в убийстве жены, совершенном 15 лет назад
Сегодня, 10:46
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Петербуржца задержали по подозрению в убийстве жены, совершенном 15 лет назад

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Мужчина мог спрятать тело супруги в Выборгском районе Ленобласти.

В среду, 17 августа, правоохранители задержали 45-летний сотрудник петербургского медицинского учреждения. Его подозревают в убийстве супруги 15-летней давности. Об этом стало известно Piter.TV. 

Как погашает следствие, в октябре 2007 года мужчина поссорился с женой в квартире на Северном проспекте и поднял на неё руку. Женщина упала и получила смертельную травму головы. Предполагается, что после этого подозреваемый закопал останки супруги у посёлка Поляны в Выборгском районе Ленобласти, а знакомым сказал, что женщина пропала.

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что одиннадцатиклассник приставал к семилетней двоюродной сестре в Ломоносове.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область, санкт-петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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