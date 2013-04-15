Петербуржца задержали по подозрению в убийстве жены, совершенном 15 лет назад

Мужчина мог спрятать тело супруги в Выборгском районе Ленобласти.

В среду, 17 августа, правоохранители задержали 45-летний сотрудник петербургского медицинского учреждения. Его подозревают в убийстве супруги 15-летней давности. Об этом стало известно Piter.TV.

Как погашает следствие, в октябре 2007 года мужчина поссорился с женой в квартире на Северном проспекте и поднял на неё руку. Женщина упала и получила смертельную травму головы. Предполагается, что после этого подозреваемый закопал останки супруги у посёлка Поляны в Выборгском районе Ленобласти, а знакомым сказал, что женщина пропала.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV