Одиннадцатиклассник приставал к семилетней двоюродной сестре в Ломоносове

Подозреваемого задержали.

В среду, 17 августа, в СУ СК РФ по Ленобласти поступила информация о совершении 17-летним школьником из Низино насильственных действий сексуального характера в отношении его семилетней двоюродной сестры. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным следствия, одиннадцатиклассник приставал к маленькой родственнице с конца мая по начало августа. Он был задержан в качестве подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV