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Одиннадцатиклассник приставал к семилетней двоюродной сестре в Ломоносове
Сегодня, 8:56
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Одиннадцатиклассник приставал к семилетней двоюродной сестре в Ломоносове

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Подозреваемого задержали.

В среду, 17 августа, в СУ СК РФ по Ленобласти поступила информация о совершении 17-летним школьником из Низино насильственных действий сексуального характера в отношении его семилетней двоюродной сестры.  Об этом стало известно Piter.TV.

По данным следствия, одиннадцатиклассник приставал к маленькой родственнице с конца мая по начало августа. Он был задержан в качестве подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее психолог рассказал, как помочь ребенку пережить травму после встречи с насильником.

Фото: Piter.TV

Теги: домогательства, криминал, ленинградская область, ломоносов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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