Убийцу парня в Буферном парке приговорили к 10 годам в колонии

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 августа.

В Петербурге осудили мужчину, признанного виновным в убийстве парня в Буферном парке. Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 августа этого года.

Установлено, что Федоров сильно избил потерпевшего, и из-за ударов молодой мужчина скончался на месте. Злоумышленник накрыл труп одеялом и скрылся с места происшествия.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 46-летний убийца Алексей Федоров проведет 10 лет в колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что на платформе в "Девяткино" нашли труп мужчины.

Фото: Piter.TV