Убийцу блогерши в чемодане отправили на 9 лет в колонию строго режима

Мужчина убил девушку блогера, а тело спрятал в чемодан.

В Москве состоялся суд, который отправил убийцу девушки - блогера в колонию на 9 лет.

Прокуратура Москвы сообщает, что Никулинский суд Москвы вынес обвинительный приговор 33-летнему Максиму Гарееву за жестокое убийство 25-летней девушки. Следствием и судом установлено, что 26 июля 2019 года Гареев, находясь в квартире по улице Пырьева, нанес своей знакомой 25-летней москвичке более 19 ударов в область шеи, туловища и головы колюще-режущим предметом. От полученных ранений и кровопотери жертва убийцы скончалась на месте.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, Гареев вымыл квартиру от крови, тело положил в чемодан, забрал свои вещи и скрылся. Уже 30 июля Максим Гареев был задержан по подозрению в убийстве. Состоявшийся суд отправил подсудимого на 9 лет в колонию строго режима, а также он должен выплатить родственникам девушки 2,5 миллиона рублей.

Сегодня ранее: В Иркутской области раскрыто убийство 15-летней давности.

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