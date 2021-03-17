Мужчина признан виновным в изнасиловании и лишении ребенка жизни.

Убийца шестилетней девочки из Крыма получил 25 лет колонии. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. По данным надзорного ведомства, местный житель признан виновным в лишении жизни, а также изнасиловании ребенка.

Сегодня приговором суда мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на два года. Приговор суда в законную силу не вступил. пресс-служба СК РФ по Крыму

Напомним, что малышка пропала 31 мая прошлого года из поселка Ленино. Бабушка ребенка рассказала, что девочка отправилась с отцом на рыбалку. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина уснул около Северо-Крымского канала. В результате дочка осталась наедине с ранее судимым знакомым. Совершив насильственные действия обвиняемый бросил тело жертвы в канал, в котором девочка утонула, так как не умела плавать. Тело ребенка около места распития спиртных напитков обнаружили оперативники.

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Фото и видео: Telegram/LifeShot