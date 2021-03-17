По уголовному делу о массовом отравлении школьников в Красноярске задержана директор "Респект"

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.

По уголовному делу о массовом отравлении школьников в Красноярске задержана директор ООО "Респект". Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ по региону. Продолжается расследование по части 2 статьи 238 и части 1 статьи 236 УК РФ. Ранее в 27 школах Советского и Октябрьского района было зафиксировано массовое отравление 115 человек.

В СК уточнили, что директор "Респекта" скрывалась. После распространенной информации в СМИ женщина связалась со следствием через своих адвокатов. Днем 17 марта она пришла на допрос, в рамках которого ей предъявили обвинение и задержали. В суд будет направлено ходатайство об аресте фигурантки.

Напомним, что обвинение также предъявлено главе сельскохозяйственного производственного кооператива "Аленушка". В ходе проверок на овощехранилищах были найдены возбудители заболевания иерсиниоз. Компания занимается выращиванием и хранением овощей, а компания "Респект" занимается первичной обработкой и упаковкой продуктов, которые поступают в школьные учреждения. В складских помещениях специалисты нашли многочисленные нарушения правил хранения овощей, а также отсутствие контроля за санитарно-техническим состоянием помещений.

В Колпино 12-летний школьник отравился таблетками.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России