Полиция задержала пришедшего с повинной убийцу в Павловском Посаде

Житель городского округа Павловский Посад задержан по подозрению в убийстве двух мужчин. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.
Подозреваемого искали практически 3 дня. В итоге он сам заявился в полицейский участок.
Отметим, что официальное сообщение о розыске мужчины ГУ МВД РФ по Московской области опубликовало в понедельник, 25 июля. По данным ведомства, подозреваемый 1969 года рождения был одет в камуфляжную форму, носил с собой рюкзак и оружие.
Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый отец ударил маленькую дочь на парковке в Подмосковье.
Видео: Telegram / Прокуратура Московской области
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