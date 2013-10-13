Полиция задержала пришедшего с повинной убийцу в Павловском Посаде

Мужчину искали практически 3 дня.

Житель городского округа Павловский Посад задержан по подозрению в убийстве двух мужчин. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Подозреваемого искали практически 3 дня. В итоге он сам заявился в полицейский участок.

Отметим, что официальное сообщение о розыске мужчины ГУ МВД РФ по Московской области опубликовало в понедельник, 25 июля. По данным ведомства, подозреваемый 1969 года рождения был одет в камуфляжную форму, носил с собой рюкзак и оружие.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый отец ударил маленькую дочь на парковке в Подмосковье.

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области