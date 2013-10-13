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Полиция задержала пришедшего с повинной убийцу в Павловском Посаде

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Мужчину искали практически 3 дня.

Житель городского округа Павловский Посад задержан по подозрению в убийстве двух мужчин. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Подозреваемого искали практически 3 дня. В итоге он сам заявился в полицейский участок. 

Отметим, что официальное сообщение о розыске мужчины ГУ МВД РФ по Московской области опубликовало в понедельник, 25 июля. По данным ведомства, подозреваемый 1969 года рождения был одет в камуфляжную форму, носил с собой рюкзак и оружие. 

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый отец ударил маленькую дочь на парковке в Подмосковье.

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области

Теги: криминал, москва, павловский пасад, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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