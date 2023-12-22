Убежище чёрного дятла найдено в лесу под Петербургом

Дятел добывает корм, разделывая стволы и пни деревьев, а его основной рацион состоит из вредителей деревьев, которые он, вероятно, и нашёл в основании ели

В лесу под Петербургом петербургский биолог Павел Глазков обнаружил в основании дерева две норы. Он поделился фото находки в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Глазков отметил, что норы были найдены внутри старой ели, окруженные крупными щепками, похожими на работы дятла. Чёрный дятел, или желна, самый крупный из дятлов региона. У самца этой птицы на голове нарядная красная шапочка, а у самки красный только на затылке.

Дятел добывает корм, разделывая стволы и пни деревьев, а его основной рацион состоит из вредителей деревьев, которые он, вероятно, и нашёл в основании ели. Птица внесена в красную книгу Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в Волосовском районе на видео попала группа косуль.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков