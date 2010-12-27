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"Убер" протаранил троллейбус у подземного перехода на Ветеранов
Сегодня, 12:42
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Alena_Zinovieva

"Убер" протаранил троллейбус у подземного перехода на Ветеранов

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На месте ДТП скопилась большая пробка.

Днем 15 июля в Кировском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, у подземного перехода на проспекте Ветеранов "Убер" протаранил троллейбус. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что транспортные средства столкнулись перед поворотом в "карман". Участники аварии встали посреди проезжей части, перегородив движение другим автомобилистам. Свидетели сообщают о большой пробке, которая начала скапливаться на месте ЧП.

Ранее мы писали, что ДТП в поселке Песочный мешает проехать через перекресток.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дтп с троллейбусом, таран
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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