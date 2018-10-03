Видео: ДТП в поселке Песочный мешает проехать через перекресток

На нем столкнулись два "Форда".

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, утром 15-го июля на перекрестке недалеко от онкоцентра столкнулись два "Форда".

Из-за ДТП движение в этом районе оказалось затруднено. По состоянию на 12 часов средняя скорость движения составляет 25 км/час.

Пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщил о страшном ДТП в Башкирии. В воскресенье, 14-го июля, пассажирский автобус вылетел с трассы в поле и перевернулся. В результате инцидента погибли 6 человек, 13 получили травмы разный степени тяжести.

Видео: Piter.TV