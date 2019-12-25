У жителя Выборгского района украли кредитный Land Cruiser

Вчера, 25-го марта, в 13:00 в полицию Выборгского района поступило заявление об угоне автомобиля. Официально неработающий мужчина заявил, что с проезжей части напротив дома №13 по Новолитовской улице неизвестным злоумышленником был похищен принадлежащий пострадавшему Toyota Land Cruiser 150. Стоимость автомобиля пострадавший оценил в 4,093 млн рублей.
По данным полиции автомобиль пропал в период с полудня 23-го марта по вечер 24-го марта.
Ранее мы писали, как угонщика каршеринга оштрафовали на 40 тысяч.
Фото: pixabay.com
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