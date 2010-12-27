В Шлиссельбурге у бывшего наркоторговца нашли более 10 кг наркотиков

Он вышел на свободу в марте 2019 года.

Сотрудники транспортной полиции задержали в Шлиссельбурге подозреваемого в незаконном распространении наркотиков. За это он уже привлекался к уголовной ответственности. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, подозреваемый планировал сбывать наркотики в закладках около железнодорожных станций Ленобласти. Во время обысков у него в сумке нашли пять кг гашиша и еще пять кг разных наркотиков в квартире. Экспертиза установила, что это были 3,5 кг амфетамина, 1,5 кг марихуаны, 64 г кокаина и около 100 г метадона.

По делу возбудили уголовное дело. На данный момент мужчина находится под стражей. Из места лишения свободы он освободился в марте 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ленобласти у владельца автосервиса нашли около 200 граммов метамфетамина.

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