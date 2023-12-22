У жителя Ленобласти в шкафу нашли порох

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота взрывчатых веществ.

В поселке Заостровье у подозреваемого в краже нашли при обыске порох. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В декабре 2023 года в Призерском районе было возбуждено уголовное дело по факту кражи четырех литых автомобильных дисков из гаража в поселке Цветково. Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель района.

Во время обыска в доме мужчины нашли порох. Он прятал его в шкафу. Полицейские отправили сыпучую сместь на экспертизу. Выяснилось, что житель Ленобласти прятал дома около 180 граммов бездымного пороха и около 125 граммов дымного пороха.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv писали, что в Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство егеря.

Фото: Piter.tv