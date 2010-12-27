В Петербурге белорус лишился почти 5 млн рублей на ужине с приятелем

Грабитель вытащил из сумки деньги, пока потерпевший был в туалете.

Накануне в полицию Невского района обратился 27-летний гражданин Республики Беларусь, проживающий в Москве, и заявил о краже крупной суммы денег. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Потерпевший рассказал, что лишился денег во время ужина с приятелем на улице Седова. Грабитель вытащил из сумки 4 966 000 рублей, пока потерпевший был в туалете. Деньги предназначались для покупки автомобиля. После содеянного злоумышленник скрылся.

Полиция ищет преступника. Видеонаблюдение в кафе отсутствует.

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Фото: Piter.TV