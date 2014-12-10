У жительницы Гатчины похитили ноутбук из квартиры

Женщина обнаружила пропажу и подала заявление в полицию. Спустя некоторое время сотрудники Росгвардии заметили разыскиваемых воров на улице Радищева и задержали их.

В ночь на понедельник, 7 октября, сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленобласти на улице Радищева в Гатчине задержали подозреваемых в краже ноутбука из квартиры местной жительницы.

Ранее, в промежуток времени между 12:00 и 15:00, пока женщина отсутствовала дома, в квартиру проникли ее ранее неоднократно судимый 39-летний сын и его знакомый, которые украли принадлежащий ей портативный компьютер "HP", а затем скрылись.

По данным пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, Женщина обнаружила пропажу и подала заявление в полицию. Дежурным нарядам была выдана ориентировка с описанием и приметами злоумышленников. Спустя некоторое время сотрудники Росгвардии заметили разыскиваемых правонарушителей на улице Радищева и задержали их. Один из задержанных ранее был судим за кражу и незаконное хранение наркотиков. Оба гражданина были доставлены в территориальный отдел полиции, где впоследствии были полностью изобличены в совершении данного преступления.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники Росгвардии остановили объявленный в розыск автомобиль в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV