У жителей Васильевского острова почти месяц нет горячей воды

Напомним, с 24 июня в Василеостровском районе стартовала плановая профилактика труб.

Почти месяц жители нескольких домов на Васильевском острове в Петербурге живут без горячей воды. Накануне по этому вопросу они обратились в Генпрокуратуру РФ, пишет "Mash на Мойке" 19 июля.

Напомним, с 24 июня в Василеостровском районе стартовала плановая профилактика труб. Завершиться она должна была 4 июля, тогда же – вернуться горячее водоснабжение. Однако этого не произошло.

По информации АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", на участках обнаружили 177 нарушений. Их устраняют пять бригад и 20 единиц техники в день. К сегодняшнему дню осталось ликвидировать около 35 дефектов по всему острову, работы идут на девяти адресах. Жительница дома на 9-й линии написала в онлайн-приемную Генеральной прокуратуры РФ.

О проблеме жителей Васильевского острова мы сообщали 12 июля.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)