У жителей Купчино за неделю изъято более 20 единиц оружия

Некоторые горожане сдали оружие добровольно, другую часть привлекли к административной ответственности.

Во Фрунзенском районе сотрудники ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти изъяли более 20 единиц оружия за неделю у местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 20 ноября.

У владельцев гражданского оружия из Купчино забрали 10 охотничьих гладкоствольных ружей, 10 единиц травматического оружия и карабин с нарезным стволом CZ-550. Некоторые горожане сдали оружие добровольно, другую часть привлекли к административной ответственности.

Сотрудники ОЛРР ГУ Росгвардии напоминают о некоторых простых правилах оборота гражданского оружия: правильно хранить оружие по месту жительства; правильно носить и использовать оружие; незамедлительно (в течение суток) информировать правоохранительные органы о случаях утраты, хищения и применения оружия; своевременно решать вопрос о наследовании оружия родственниками после смерти владельца оружия; своевременно продлевать разрешения на имеющееся оружие. Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти