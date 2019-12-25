У женщин украли украшения и деньги на аллее Поликарпова

На заявительницу и её подругу напали неизвестные среднеазиатской внешности.

В ночь на вторник, 18 октября, в экстренные службы обратилась 52-летняя гражданка Республики Узбекистан с сообщением о разбойном нападении на неё и подругу. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в доме по аллее Поликарпова. Двое неизвестных среднеазиатской внешности избили женщин, сняли с них украшения и забрали деньги.

Пострадавшие временно зарегистрированы на территории РФ. После происшествия они были доставлены в больницу.

Материал проверки в УМВД России по Приморскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина получил смертельное ранение ножом на Новгородской улице.

Фото: Piter.TV