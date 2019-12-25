  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У женщин украли украшения и деньги на аллее Поликарпова
Сегодня, 8:41
83
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

У женщин украли украшения и деньги на аллее Поликарпова

0 0

На заявительницу и её подругу напали неизвестные среднеазиатской внешности.

В ночь на вторник, 18 октября, в экстренные службы обратилась 52-летняя гражданка Республики Узбекистан с сообщением о разбойном нападении на неё и подругу. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в доме по аллее Поликарпова. Двое неизвестных среднеазиатской внешности избили женщин, сняли с них украшения и забрали деньги. 

Пострадавшие временно зарегистрированы на территории РФ. После происшествия они были доставлены в больницу.

Материал проверки в УМВД России по Приморскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина получил смертельное ранение ножом на Новгородской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, приморский район, разбой, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии