У ж/д станции "Броневая" затопило подземный переход В Петербурге

Горожане высказывают опасения, что если проблема не будет устранена, то завтра им придется добираться вплавь.

В Петербурге 11 июля затопило подземный переход у железнодорожной станции "Броневая". Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, переход затопило полностью. Горожане выражают опасения, что если проблема не будет устранена, то завтра им придется добираться вплавь. На кадрах видео можно наблюдать, что ручьи стекают вниз по лестницам, где уже затоплен пол на несколько сантиметров. На данный момент причина затопления устанавливается.

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