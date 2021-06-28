Жители Невского района купаются в токсичном пруду на месте стройки

В грунте рядом с местом купания зафиксировано превышение по ртути в 20 раз

Пруд на улице Бадаева образовался в 2015 году из-за подготовки территорий для строительства Союзного проспекта. Новая магистраль должна связать два района: Невский и Красногвардейский, но проект до сих пор не запущен.

Изначально эту территорию подрядчик начал рекультивировать, и в результате чего здесь образовался котлован, то есть это не естественный водоем, это водоем чисто технический, просто его в какой-то момент затопило водой. Евгений Семененко, депутат МО "Правобережный"

Раньше территории между Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай использовали как золоотвал для Правобережной ТЭЦ. Сегодня в северной части квартала остается открытый золоотвал, который загрязняет воздух и почву. Жители новых комплексов вынуждены купаться в озере и загорать на участке с токсическими веществами.

В этих пробах грунта было зафиксировано превышение по очень многим веществам в несколько раз. По ртути было превышение до 20 раз и по бензпирену, который является прямым источником онкологических заболеваний, было превышение до 3 раз. Евгений Семененко, депутат МО "Правобережный"

Из-за массовой застройки жителям не хватает чистой зоны для отдыха, у многих нет возможности выехать за город.

Нам необходимо, чтобы люди могли выйти из дома и отдохнуть в выходные, по вечерам, провести свое время на природе. Здесь нам нужна помощь властей, чтобы обезопасить этот кусочек пруда, облагородить его. Наталия, местная жительница

Активисты считают, вопросы экологии упираются в строительство Союзного проспекта: подрядчик должен вывести токсичный грунт. Искусственное озеро высушат, но жители надеются, что в квартале останется место для пространства с чистой водой.

Видео, фото: Piter.TV