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У здания напротив Госдумы обрушились строительные леса

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Сведений о пострадавших нет, повреждены машины.

У здания напротив Государственной Думы обрушились строительные леса. В результате повреждены несколько служебных автомобилей, оставленных депутатами. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Сведения об инциденте поступили от заместителя председателя профильного комитета ГД по информационной политике, технологиям и связи. Проблема зафиксирована в трехэтажным зданием усадьбы XIX века.

Георгиевский переулок, напротив Думы. Прямо сейчас. Строительные леса рухнули на парковку. Пострадало несколько машин. Надеюсь, не людей.

Евгений Попов, депутат ГД

О происходящем в центре Москвы также подписчикам сообщил заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. В собственном Telegram-канале депутат отметил, что оперативных служб пока нет на месте. К месту обрушения подъехали трудовые мигранты.

Снег обвалил крышу Инженерного дома в Выборге.

Фото и видео: Telegram / Матвеев коммент
 

Теги: госдума, обрушение, строительные леса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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