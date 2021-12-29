Снег обвалил крышу Инженерного дома в Выборге

Последние 25 лет здание фактически заброшено. В настоящее время объект приспосабливают под музейные пространства за счёт средств бюджета Ленобласти.

Из-за обильных снегопадов обрушилась часть кровли Инженерного дома на Петровской площади в Выборге. Об этом сообщили сотрудники Выборгского музея-заповедника на своей странице в "ВКонтакте".

В XIX веке в этом месте находился воротный проезд во двор. Последние 25 лет здание фактически заброшено. В настоящее время объект приспосабливают под музейные пространства за счёт средств бюджета Ленобласти.

Часть кровли Инженерного дома является памятником культурного наследия федерального значения. Как заверили специалисты, обрушение не повлияет на проектные решения и планы музея по реставрации в 2023 году. После оценки состояния будут проведены консервационные работы.

Фото: ВКонтакте / Выборгский музей-заповедник