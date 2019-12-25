У здания СПБГУ в Петергофе обнаружен разлагающийся труп

В воскресенье, 14 августа, в лесополосе у кампуса СПБГУ в Петергофе нашли разложившийся труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.
Тело у дома № 35 на Университетском проспекте было обнаружено примерно в 7 утра. На вид погибшему около 40 лет, на груди имеется татуировка, одет в чёрные спортивные брюки. Признаков насильственной смерти прибывание на место оперативники не усмотрели.
Тело направлено в морг для установления причин гибели.
Ранее мы сообщили о том, что в Дудергофском канале нашли обнаженную женщину.
Фото: Pxhere
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