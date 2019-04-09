У зданий бывшей фабрики "Красное знамя" появился новый владелец

Бывшие промышленные цеха станут лофтами, а на участке появится ЖК премиум-класса.

В понедельник, 15 марта, владелец AAG Александр Завьялов сообщил изданию dp.ru, что здания бывшей трикотажной фабрики "Красное знамя" в Петроградском районе приобрел холдинг. Стоимость сделки неизвестна.

Завьялов отметил, что для Петербурга такой проект будет новым, потому как из цехов сделают лофты, которых в городе нет. По мнению бизнесмена, формат будет интересен и востребован для покупателей.

На участке площадью 3,6 га также появится новое общественное пространство – его организуют меж фабричных корпусов. Однако даты строительства пока не сообщают.

Отметим, что здания фабрики простаивают с начала 1990-х годов.

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Фото: Pixabay