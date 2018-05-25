Причалы речного вокзала Петербурга передадут частной компании

Причалы получит частная ярославская компания "Анхель".

В понедельник, 15 марта, 13-й апелляционный арбитражный суд Петербурга отменил передачу причалов речного вокзала правительству города. Объект получит частная ярославская компания "Анхель".

Таким образом, отказ комитета имущественных отношений в приватизации причалов признали незаконным: Смольный направит проект договора купли-продажи компании. Комплекс из трех зданий оценили в полмиллиарда рублей. Компания приобрела их для организации полноценного речного пассажирского порта.

В суде также отметили, что Смольный не смог доказать возможное федеральное финансирование для реализации проекта на территории.

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Фото: Piter.TV