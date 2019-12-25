Суд оштрафовал петербургский медуниверситет имени Павлова за неотреставрированную ограду

Ограду пообещал отреставрировать после всех согласований с профильным комитетом Смольного.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова" Министерства здравоохранения РФ за нарушение требований к охране объектов культурного наследия РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Медучреждение пользуется объектом культурного наследия регионального значения "Ограда", который является частью "Больницы в память Императора Александра II Санкт-Петербургского благотворительного общества последователей гомеопатии" на улице Рентгена. Охранное обязательство в связи с этим лежит на Первом меде. Учреждение должно было провести реставрацию, однако этого сделано не было.

Защитники отметили в суде, что ответчик раскаивается в допущенном нарушении. Работы не были проведены, в том числе, из-за ограниченных финансовых возможностей. Состояние ограды ухудшилось после ДТП, в результате которого она упала. Представители медучреждения в суде пообещали, что проведут реставрацию после согласования с КГИОП.

Суд назначил штраф в 100 тыс. рублей.

Фото: citywalls.ru