В постройках фабрики "Красное знамя" обустроят гостиницу

Проект возможен при условии безвозмездной передачи в собственность города детского сада и школы.

В мае состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. Из 18 заявленных обращений городских застройщиков было рассмотрено 12, остальные были отозваны заявителями или сняты с рассмотрения. По итогам работы одобрены шесть проектов, ещё шесть – получили отказ. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

ООО "Коммендантский 9" представил комиссии проект многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом, включая работы по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия "Комплекс построек фабрики "Красное знамя". Заявленная площадь жилых помещений составляет 32 203 м2, а апартаментов – 7 450 м2.

Проект возможен при условии безвозмездной передачи в собственность города отремонтированного здания на Большой Монетной улице для размещения там детского садика на 90 мест; здания объекта культурного наследия "Детский сад фабрики "Красное знамя" на Большой Разночинной для размещения там школы на 275 мест и встроенных помещений общей площадью не менее 250 м2 для обустройства кабинета врача.

Фото: citywalls (Наталия)