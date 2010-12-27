Площадь бывшего завода составляет 9,5 тысяч квадратных метров.

В Петербурге выставили на торги здание бывшей фабрики "Красное знамя". Соответствующая информация появилась на официальном сайте РАД.

Здание общей площадью в 9,5 тысяч квадратных метров предлагают преобрести за 176,4 миллионов рублей. Из этого объекта решено сделать бизнес-центр.

Стоит отметить, что с 5 марта стартовая цена лота будет снижаться. Эксперты полагают, что к 1 мая стоимость объекта достигнет 55% от стартовой.

Заявки на участие в торгах можно подавать до конца весны. В итоге здание достанется тому, кто предложит сумму, которая будет превышать стартовую цену.

Напомним, что здание бывшей фабрики "Красное знамя" построено в 1911 году по проекту архитектора Эриха Мендельсона.

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Фото: виипедия