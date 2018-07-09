Эксперты прогнозируют исчезновение автомобилей дешевле миллиона рублей

По оценке экспертов в ближайшем будущем в России исчезнут все машины дешевле миллиона рублей.

По данным экспертов, автомобили дешевле миллиона рублей исчезнут из продажи с 2020 года. О том, что машин дешевле миллиона вскоре не будет на рынке сообщают официальные дилеры брендов, представленных в России.

Lada Vesta и Hyundai Solaris с недавнего времени увеличили стоимость выпускаемых машин, хотя ещё пару лет назад цены данных производителей считались самыми низкими на рынке. За первые месяцы 2019 года на автомобильном рынке произошло существенное подорожание примерно на 10%. Эксперты связывают это, в первую очередь, с увеличением НДС, который теперь составляет 20%. Среди причин повышения стоимости - индексация цен на размер инфляции и активный переход на автомобили по более низкой стоимости в связи со снижением доходов.

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