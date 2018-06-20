Постройка является объектом культурного наследия.

Во вторник, 9 апреля, стало известно о том, что здание бывшей чулочной фабрики "Красное знамя" продали за 161,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Русского аукционного дома.

Самую большую сумму предложила ООО "Аврора". Напомни, что трехэтажное здание площадью 9,5 тыс. кв. метров находится на Большой Спасской. Постройка является объектом культурного наследия.

Мы довольны результатами торгов. Объект может быть приспособлен под общественно-деловую функцию (бизнес-центры, гостиницы, торговые центры и пр.) и многоэтажную жилую застройку высокого класса отметила Ольга Желудкова, руководитель департамент по работе с проблемным и непрофильным имуществом банков РАД

Торги состоялись на электронной торговой площадке ЭТП РАД посредством публичного предложения, в период с 6 февраля по 25 мая.

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