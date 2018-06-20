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Петербургский суд признал незаконным увольнение трансгендерной женщины из типографии
Сегодня, 18:52
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IRINA_CHALKINA

Петербургский суд признал незаконным увольнение трансгендерной женщины из типографии

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Тяжба шла около двух лет.

Во вторник, 9 апреля, стало известно о том, что петербургский суд признал незаконным увольнение трансгендерной женщины из типографии. Об этом сообщила инициативная ЛГБТ-группа "Выход".

Судебная тяжба шла около двух лет. 

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сказано в сообщении

Напомним, что после смены паспорта, петербурженка была уволена. Как пояснил работодатель, профессия печатницы входит в список 456 профессий, запрещенных в России для женщин.

В то же время медицинская экспертиза, которую назначил районный суд, показала, что пострадавшая может выполнять работу печатницы и не имеет никаких противопоказаний. 

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Фото:pixabay

Теги: лгбт-группа выход, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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