Тяжба шла около двух лет.

Во вторник, 9 апреля, стало известно о том, что петербургский суд признал незаконным увольнение трансгендерной женщины из типографии. Об этом сообщила инициативная ЛГБТ-группа "Выход".

Судебная тяжба шла около двух лет.

Ура, история Анастасии Васильевой завершилась торжеством справедливости! По итогам повторного рассмотрения дела суд признал незаконным ее увольнение, восстановил на работе и постановил выплатить 1 850 000 рублей - компенсация за время вынужденного прогула сказано в сообщении

Напомним, что после смены паспорта, петербурженка была уволена. Как пояснил работодатель, профессия печатницы входит в список 456 профессий, запрещенных в России для женщин.

В то же время медицинская экспертиза, которую назначил районный суд, показала, что пострадавшая может выполнять работу печатницы и не имеет никаких противопоказаний.

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