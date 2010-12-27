Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В саду 30-летия Октября пройдет ежегодный "Радужный флешмоб"
Сегодня, 12:29
0
Alena_Zinovieva
153

В саду 30-летия Октября пройдет ежегодный "Радужный флешмоб"

0
 
 

Акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией.

Сегодня в 20:00 в саду 30-летия Октября пройдет "Радужный флешмоб". Акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Об этом сообщают в социальных сетях представители ЛГБТ-группы "Выход".

Акция пройдет под девизом "Разные — равные — рядом". Основная цель участников флешмоба — заявить о существовании ЛГБТ, а также поддержать друг друга в тяжелое время борьбы за равноправие. Участники события выйдут на улицу с плакатами и кричалками и в конце акции запустят в небо шары радужных цветов.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется Дом ЛГБТ-гордости для нестандартных болельщиков к ЧМ-2018.

Фото: ВКонтакте / ЛГБТ-группа "Выход"

Теги: лгбт , лгбт-группа выход , новости спб , радужный флешмоб , разные - равные - рядом , сад 30-летия октября , шары радужных цветов
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5