В саду 30-летия Октября пройдет ежегодный "Радужный флешмоб"

Акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией.

Сегодня в 20:00 в саду 30-летия Октября пройдет "Радужный флешмоб". Акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Об этом сообщают в социальных сетях представители ЛГБТ-группы "Выход".

Акция пройдет под девизом "Разные — равные — рядом". Основная цель участников флешмоба — заявить о существовании ЛГБТ, а также поддержать друг друга в тяжелое время борьбы за равноправие. Участники события выйдут на улицу с плакатами и кричалками и в конце акции запустят в небо шары радужных цветов.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется Дом ЛГБТ-гордости для нестандартных болельщиков к ЧМ-2018.

Фото: ВКонтакте / ЛГБТ-группа "Выход"