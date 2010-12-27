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В Петербурге откроется Дом ЛГБТ-гордости для нестандартных болельщиков к ЧМ-2018
Сегодня, 16:42
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Shdaria
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В Петербурге откроется Дом ЛГБТ-гордости для нестандартных болельщиков к ЧМ-2018

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В Петербурге появится Дом ЛГБТ-гордости, однако без государственной поддержки.

В Санкт-Петербурге футбольные болельщики, которые являются представителями сексуальных меньшинств, во время ЧМ-2018 смогут "остановиться" в Доме ЛГБТ-гордости. Такой дом откроется в Северной столице в скором времени. 

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры попросили пойти им на уступки и создать дом терпимости. Открытие специального дома планируется ближе к чемпионату мира по футболу. Первым шагом к популяризации Прайд-хауса должен был стать митинг в сквере Лидии Клемент. 

Уточняется, что открытие здания пройдет без государственной поддержки.

Фото: Pixabay

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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