Детский сад на Ленской улице закрыли на карантин: подозревается кишечная инфекция

Роспотребнадзор обратил внимание на заведение после жалобы одной из мам.

В Красногвардейском районе Петербурга детский сад закрыли на карантин. Представители Роспотребнадзора проверяют учреждение на наличие кишечной инфекции. Ранее с подозрениями на данный диагноз в ведомство обратились родители. Они рассказали, о нескольких заболевших.

В настоящее время у детей берут анализы, а заведение проходит через комплексную проверку. На время инспекции садик решено было закрыть. Накануне вечером сотрудники обзвонили родителей и попросили не приводить детей.

Отметим, что администрация района заявила, что детский сад не закрылся, а приостановил работу до понедельника.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургскую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за неправильную утилизацию рыбы.

Фото: Piter.tv