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У задержанного за изнасилование девочки-подростка петербуржца обнаружили еще один эпизод
Сегодня, 8:56
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Alena_Zinovieva

У задержанного за изнасилование девочки-подростка петербуржца обнаружили еще один эпизод

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В настоящий момент мужчина находится под арестом.

Задержанного в декабре 2019 года за изнасилование безработного мужчину подозревают еще в одном аналогичном эпизоде. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину 1995 года рождения задержали 16 декабря. По версии следствия, 14 декабря 2019 года около двух часов ночи безработный изнасиловал несовершеннолетнюю девочку 2007 года рождения. Все произошло в съемной квартире на улице Шаврова. До этого мужчина с девочкой вместе выпивали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Подозреваемого арестовали. Накануне следователи выявили еще один аналогичный случай.

Установлено, что в тот же день, только часом ранее мужчина совершил насильственные действия сексуального характера по отношению еще к одной девочке 2007 года рождения. 9 июня завели еще одно уголовное дело. Безработный по-прежнему находится под арестом.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали двух мужчин за изнасилование малолетних девочек.

Фото: pixabay.com

Теги: изнасилование, педофилия, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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