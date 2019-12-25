У задержанного за изнасилование девочки-подростка петербуржца обнаружили еще один эпизод

В настоящий момент мужчина находится под арестом.

Задержанного в декабре 2019 года за изнасилование безработного мужчину подозревают еще в одном аналогичном эпизоде. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину 1995 года рождения задержали 16 декабря. По версии следствия, 14 декабря 2019 года около двух часов ночи безработный изнасиловал несовершеннолетнюю девочку 2007 года рождения. Все произошло в съемной квартире на улице Шаврова. До этого мужчина с девочкой вместе выпивали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Подозреваемого арестовали. Накануне следователи выявили еще один аналогичный случай.

Установлено, что в тот же день, только часом ранее мужчина совершил насильственные действия сексуального характера по отношению еще к одной девочке 2007 года рождения. 9 июня завели еще одно уголовное дело. Безработный по-прежнему находится под арестом.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали двух мужчин за изнасилование малолетних девочек.

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