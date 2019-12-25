В Ленобласти задержали двух мужчин за изнасилование малолетних девочек

Одного подозревают в сексуальном насилии 9-летней внучки сожительницы, другого - в изнасиловании 10-летней дочери.

За прошедшие выходные полиция Ленобласти задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании малолетних девочек. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Первое заявление в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило от 29-летней петербурженки. Она заявила, что с 2018 года до 5 июня 2020 года 49-летний безработный сожитель ее матери совершал насильственные действия в отношении ее 9-летней дочери. Все происходило в доме в СНТ "Васкелово Телевидение". 7 июня стражи порядка задержали подозреваемого. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще одна обеспокоенная мама обратилась в полицию Тосненского района Ленобласти. По словам женщины, ее муж изнасиловал 10-летнюю дочь. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

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