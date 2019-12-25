Задержанным в Петербурге карманникам из метро вменяют еще несколько преступлений

Из одежды и сумок пассажиров исчезали деньги и ценные вещи.

В Петербурге раскрыли еще ряд преступлений, связанных с задержанными ранее карманниками из метро. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, после новых подробностей злоумышленников заключили под стражу.

Шестерых карманников, промышлявших кражами денег из одежды пассажиров в подземке, задержали еще 4 марта. Самому младшему из пойманных воров было 25 лет, старшему – 41 год, все ранее судимые мужчины стали фигурантами уголовных дел о краже. В ходе дальнейших следственных мероприятий полиция выяснила, что трое из задержанных причинили ущерб в 42 тысячи еще одному гражданину, похитив из внутреннего кармана его куртки ценные вещи. Также карманников подозревают в исчезновении из сумки другого пассажира имущества на сумму в 10 тысяч рублей. Кражу злоумышленники осуществили в перегоне между станциями "Площадь Восстания" и "Владимирская".

Тем временем, в Петербурге раскрыли "концертное" мошенничество на 43 миллиона рублей.

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